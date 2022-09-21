亞系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，認為消費型市場的疲軟將對其PMIC(電源管理IC)帶來定價上的衝擊，故將矽力-KY目標價由762.5元調降到420元、評等由買進調降到賣出。

亞系外資表示，矽力-KY短期持續面臨來自消費性市場的不利因素，消費性相關占比矽力-KY營收約40%，由於下游需求放緩，矽力-KY預估下半年營運表現可能僅和上半年類似。

亞系外資表示，預期第四季PMIC(電源管理IC)價格可能有雙位數下跌，將對矽力-KY的毛利率表現不利，不僅如此，也預計消費性市場在明年上半年之前不會復甦且完成消化庫存，須關注隨著國際IDM廠擴張產能後，對於PMIC產品定價的影響，再者就是終端需求惡化。

亞系外資表示，預計矽力-KY在2022年PMIC平均價格將較去年同期下降，此外，儘管近期矽力-KY朝向工業、伺服器相關發展，但對這部分是否可以推出額外的新品持保留態度，相信未來兩年相關產品價格的穩定性來自IDM的產能，這將導致供應和潛在的產品價格修正。

至於非消費性市場，亞系外資表示，比較矽力-KY和德州儀器的伺服器/汽車產品線後，發現矽力-KY的一些服務器產品具有更好的功能，突顯了其技術技能，此外，相信矽力-KY的產品有機會打入汽車市場，擴展了矽力-KY的市場機會，然而，這些好處不足以抵消消費領域疲軟帶來的不利因素，故一口氣調降矽力-KY評等由「買進」降至「賣出」目標價由762.5元降至420元。