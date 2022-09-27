統一(1216)旗下4個品牌在整體水市場的市占率約25%，是最大的水產品製造商，雖然台灣水市場已經很成熟，並不會有爆發性成長，但近年成長趨勢仍然穩定，公司仍將持續深耕。

目前市場上的水產品可分為機能水、純水、礦泉水、氣泡水等4個類別，其中其中機能水產值60億元，佔比超過50%，純水32億元，佔比約30%，而近幾年不少業者投入的氣泡水產值約9億，而礦泉水由於水源需要經過國際認證，因此產值僅6.5億元。

統一旗下包括礦泉水品牌水世紀、機能水品牌PH9.0、和純水品牌H2O、Uni Water，四大品牌並進，整體銷售額市占率約25％，排名第一。近年來有很多大廠積極搶進氣泡水市場，是否有考慮進運此一市場的商機？統一則說，氣泡水市場相對來說較不穩定，去年氣泡水整體營收衰退，現在還在仔細考量當中。

統一旗下水世紀與猴硐礦工文史館合作，共同推出「從黑金到水金」聯合策展。早期瑞芳地區是煤礦坑，一次岩層開挖時嚴重受阻，無意間鑽探到湧泉水質甘甜，統一於1991年評選40多處水源，選定雞籠山的安山岩礦脈，推出礦泉水至今。