美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開為期兩天貨幣政策會議，投資人在等待會議結果同時，預料聯準會將再度大幅升息，美股今天收低。
道瓊工業指數下跌313.45點或1.01%，以30706.23點作收。
標準普爾500指數挫跌43.96點或1.13%，收3855.93點。
科技股那斯達克指數下挫109.97點或0.95%，收11425.05點。
費城半導體指數下滑38.448點或1.49%，收2539.496點。（譯者：陳政一）1110921
美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開為期兩天貨幣政策會議，投資人在等待會議結果同時，預料聯準會將再度大幅升息，美股今天收低。
道瓊工業指數下跌313.45點或1.01%，以30706.23點作收。
標準普爾500指數挫跌43.96點或1.13%，收3855.93點。
科技股那斯達克指數下挫109.97點或0.95%，收11425.05點。
費城半導體指數下滑38.448點或1.49%，收2539.496點。（譯者：陳政一）1110921
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。