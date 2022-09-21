美國聯邦準備理事會（Fed）今天展開為期兩天貨幣政策會議，投資人在等待會議結果同時，預料聯準會將再度大幅升息，美股今天收低。

道瓊工業指數下跌313.45點或1.01%，以30706.23點作收。

標準普爾500指數挫跌43.96點或1.13%，收3855.93點。

科技股那斯達克指數下挫109.97點或0.95%，收11425.05點。

費城半導體指數下滑38.448點或1.49%，收2539.496點。（譯者：陳政一）1110921