台股昨日（26日）大跌引起各界關注，國安基金與金管會承諾必要時會祭出適當措施，台股今（27日）以13812.99點開出，止跌反彈上漲逾70點，隨後漲幅擴大至近百點，權值股台積電小漲3元，觸及449.5元，聯發科漲3元，觸及572元，航運三雄長榮、萬海及陽明勁揚逾2%。

美國強勢升息，經濟衰退風險仍在，且上周五美股大跌，台股昨摔破前低，盤中一度觸及13743.19低點，終場收在13778.19點，下跌340.19點，成交量為2178.13億，三大法人賣超87.55億。

觀察三大法人買賣超狀況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.45億，投信買超22.66億，自營商賣超（合計）31.76億，其中自營商（自行買賣）賣超3.77億，自營商（避險）賣超27.98億。

台股跌破國安基金進場點，讓金管會主委黃天牧公開表示，金管會已備妥措施，將「密切觀察未來幾天」國際股市、台股的發展，必要時就會祭出適當的措施。

國安基金執行祕書長、財政部次長阮清華也說，國安基金將與各部會合作，穩定股市，此外，他也強調，台股基本面不錯，不論是投資、進出口、消費、上市櫃營收也創新高，台股殖利率全球第一，本益比也僅10倍多，台股不論漲、跌，終究會回到基本面。

周一美股續跌，道瓊下跌329.60點（或1.11%）至29260.81點，那斯達克指數挫低65.00點（或0.60%）至10802.92點，標普500指數跌38.19點（或1.03%）至3655.04點，費城半導體跌35.43點（或1.47%）至2373.47點。