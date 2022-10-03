受到各國央行激烈升息，引發全球經濟衰退風險升高，台股9月崩跌1670點約11%，表現相當慘澹，迫使金管會祭出2大招救市，首日效果有限，台股今（3日）以13359.26點開出，隨後下跌近150點，台積電下跌5元，觸及417元，聯發科挫低10元觸及541元，航運三雄長榮、萬海及陽明逆勢上漲超過2%，長榮航與華航也漲逾1%。

金管會上周五宣布兩項措施，先是調降盤中借券賣出總量，又拉高融券保證金成數，藉此提高空方成本、減緩台股賣壓，提振投資人信心，種種措施都是希望大型個股能降低被空方狙擊的影響。

然而上周五美股四大指數續跌，道瓊下跌500點（或1.71%）至28725.51點，那斯達克指數挫低161.88點（或1.51%）至10575.62點，標普500指數跌54.85點（或1.51%）至3585.62點，費城半導體下跌40.66點（或1.73%）至2306.70點。