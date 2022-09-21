聯準會（Fed）發布會議結論前，美股又領跌，台股21日開低走低，外資續賣超並匯出，尤其國際美元指數站穩110，新台幣貶勢加大，一舉跌破31.4元，終場收在31.44元，續創逾三年新低，貶值9.5分，總成交量15.7億美元。

外匯交易員表示，Fed即將在台北時間22日凌晨發布利率決策會議結論，市場預估至少升息3碼（1碼是0.25個百分點），鷹浪仍是揮之不去，美債殖利率曲線倒掛，美股由電子股領跌，四大指數全部震盪收黑，主要亞股一片綠油油，台股殺聲再起，最後下跌124點至14,424點，新台幣貶勢同步加大，盤中一度重挫1.17角至31.462元。

外匯交易員指出，Fed這波堅定鷹派升息對抗高通膨，已漫延至歐洲，競賽式地加大升幅至4碼，目前市場預期，Fed可能到明年3月才會升到頂，國際美元指數不排除進一步漲破111，外資匯出不回頭，新台幣貶勢止不住，反觀出口商續看貶而惜售，僅實需進場拋匯，全靠老大（央行）力撐阻貶，短線31.5元重要心理關卡恐失守。