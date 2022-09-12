中華電信（2412）12日公布8月自結營收概況。8月份核心業務延續成長趨勢，合併自結營收達173.4億元，較去年同期成長1.8％；電信業務淨利持續走揚，帶動營業淨利成長3.4％，EBITDA成長2.9％，EPS達0.39元，較去年同期增加0.01元，展現公司策略得宜，績效持續成長。

核心業務部分，8月份行動網路與固網寬頻業務維持雙成長動能。行動服務營收因5G用戶數與整體090門號數持續增加而成長，帶動行動月租型ARPU年增2.1％，已連續17個月上揚。固網寬頻則受惠數位應用與宅經濟的生活型態，加上「速在必行」方案加速升速表現佳，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻ARPU年增2.5％，自110年度起已連續20個月成長。資通訊創新服務應用滿足客戶需求，持續成長動能，包括雲端、IDC、資通安全與企業專網等營收皆達雙位數成長，惟整體資通訊收入受專標案影響而減少。

累計至今年8月，合併總營收為1,382.5億元，營業淨利為315.9億元，稅前淨利為321.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為248.9億元，自結每股盈餘為3.21元，年增5.1％。截至111年8月，營業收入達成率101.3％～101.8％，營業淨利達成率105.1％～106.9％，稅前淨利達成率106.8％～108.6％，每股盈餘達成率107.2％～109.4％，大幅超越財測目標。

截至8月底止，行動通信總客戶數達1,232.8萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續20個月成長；光世代寬頻用戶數為373.6萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達82.5萬戶；MOD客戶數則達205.0萬戶。