電信三雄公布8月財報，中華電(2412)單月、累計持續坐穩獲利王，稅後EPS分別為0.39元、3.21元；台灣大(3045)單月、累計EPS為0.34元以及2.71元，遠傳(4904)單月、累計EPS為則為0.25元、1.93元。

中華電8月合併自結營收達173.4億元，較去年同期成長1.8%；電信業務淨利持續走揚，帶動營業淨利成長3.4%，EBITDA成長2.9%，稅後EPS為0.39元；累計前8月合併總營收為1382.5億元，營業淨利為315.9億元，稅前淨利為321.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為248.9億元，稅後EPS為3.21元，年增5.1%。截至8月，營業收入達成率101.3%～101.8%，營業淨利達成率105.1%～106.9%，稅前淨利達成率106.8%～108.6%，每股盈餘達成率107.2%～109.4%，大幅超越財測目標。

台灣大8月自結合併營收135.5億元，較去年同期成長8%，EBITDA為28.7億元，營業利益14.1億元，稅後淨利9.5億元，稅後EPS為0.34元。111年自結累計前8個月合併營收1080.2億元，較去年同期成長9%，EBITDA為229.8億元，營業利益113.3億元，稅後淨利為76.5億元，稅後EPS為2.71元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，8月在5G與Disney+、mo幣多、好速成?三大獨門方案申辦動能穩定挹注下，智慧型手機月租ARPU連十五個月年成長，使行動服務營收年增率也同步增溫。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務亦是營收成長動力。

遠傳8月遠傳合併總營收為69.19億元，年成長率達6.1%。合併EBITDA為25.91億元，年成長率達8.4%，連續17個月正成長的佳績，稅後淨利為8.30億元，單月稅後EPS為0.25元，年成長率達15.8%；累計至今年8月，遠傳合併總營收為563.43億元，年成長率達5.2%；合併EBITDA為203.44億元，年成長率達10.1%。稅後淨利為62.73億元，累計稅後EPS為1.93元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達21.1%，成長動能強勁。