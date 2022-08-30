大陸39歲知名男星胡歌，擁有俊俏的外貌與自然的演技，自2015年演出電視劇《瑯琊榜》後人氣再度飆升。而隨著胡歌在演藝圈的好友們各個升格成為人妻、人夫與父母，他的感情生活也格外備受矚目，先前曾傳出他與小6歲女星王曉晨已秘密結婚，女方甚至已經為他生子，近日王曉晨曬出近況更被直指「剛坐完月子」，她也終於出面回應了。

王曉晨出道多年，憑著甜美臉蛋與清新氣質受到眾人愛戴，雖名氣不比胡歌火熱，但兩人因合作電視劇《大好時光》後便傳出緋聞，近幾年更謠傳他們已經領證結婚，王曉晨被拍到戴上婚戒甚至已經偷偷產子等消息，但兩人始終都沒有對外回應，也讓不少人認定他們已經結婚。

而經常透過社群媒體與粉絲互動的王曉晨，日前也在個人抖音帳號上公開自己運動時的影片，影片中只見她穿著黑白條紋的針織小背心，搭配白色短褲，大方秀出小蠻腰與長腿，但網友看到她的身材卻認為她應該是剛出月子，還有大批網友忍不住留言「剛剛我看營銷號說妳跟胡歌生了個女兒」、「是不是偷偷結婚了，看見戒指了」、「聽說妳和胡歌已經結婚了」。對此，王曉晨也出面一一回覆留言，表示「離了個大譜」、「怎麼不說我生了個猴子呢？」、「我的姻緣就是這樣被擋的」，親自否認密婚生子的傳言，言語中也看得出她相當無奈。

王曉晨曬出近況卻被網友認為是剛坐完月子。（圖／抖音@王曉晨）