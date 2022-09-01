46歲大陸女星馬伊琍過去在《還珠格格3天上人間》中飾演「紫薇」一角走紅，戲外她2008年和男星文章結婚，育有兩個孩子，2014年文章爆出偷吃女星姚笛，馬伊琍第一時間雖然選擇原諒，2019年卻還是離婚。最近38歲的文章出席活動，驚見他整個人幸福肥外貌大「走鐘」，從過去的小鮮肉形象赫然變成臉腫大叔，嚇壞網友。

文章早年演出第一部古裝劇《錦衣衛》便和馬伊琍結緣相識，人氣正旺時宣布和大他8歲的馬伊琍閃婚，還為了馬伊琍在右小腿刺青，2013年文章起先被爆趁馬伊琍懷孕時跟其他女星曖昧，隔年女星身分曝光，竟是和文章一同演出《裸婚時代》的姚笛，對此，文章火速發文道歉，馬伊琍選擇原諒，寫下：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」。

文章近期出席活動，被發現發腫變成大叔。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

文章和馬伊琍和好後，仍多次傳出夫妻倆其實早就感情生變，但雙方都未正式回應，2019年文章投下震撼彈，寫下：「吾愛伊琍，同行半路，一別兩寬，餘生漫漫，依然親情守候」，馬伊琍也回應：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。往後，各生歡喜」，暗示兩人努力過仍選擇分開，往後還是家人。

而馬伊琍近年常傳出繼續談姊弟戀，而文章2019年承認有新戀情，對象是一名小他12歲的空姐，兩人同年生下一子，隔年文章表示自己沒有意願再婚，不想再為一張紙失去自由，透露和空姐女友目前是開放關係。近日文章出席活動，被網友發現臉圓了一大圈，皮膚也變得黝黑，搖身成粗曠大叔，其他網友稱：「他這個臉發腮有點發過了」、「太嚇人了」、「還好馬伊琍撤退得快」、「我覺得還是更像郭德綱」。