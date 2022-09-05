已故天后梅艷芳的哥哥梅啟明，日前才指控侄子和護工監禁母親，濫用母親的生活費，並向他們索賠800萬港幣。前(3)日在接受港媒採訪時，透露自己與小他16歲的馬來西亞籍老婆Joey，目前正在辦理離婚手續，結束長達10年的婚姻。

梅啟明更近一步表示自己對於老婆Joey提出離婚感覺無所謂，並強調他對老婆沒有虧欠，一直有寄錢給老婆，還有大量的單據可以作證。從他的態度可以看出，他對這段婚姻沒有眷戀，當女方提出離婚時，他毫不猶豫的同意了。

據悉，Joey是梅啟明的第二任老婆，兩人於2012年結婚，還育有一位兒子。由於梅啟明沒有正常的工作，一家三口的生活開支全靠妹妹梅艷芳的遺產。但在去年，梅啟明與母親覃美金關係鬧僵，梅母還登報宣布斷絕母子關係，不再給兒子每月20萬的生活費，之後梅啟明無力負擔家用，老婆帶著兒子回到馬來西亞生活。

遠距離的婚姻，再加上梅啟明生性風流，使得夫妻倆感情越來越淡。2021年8月，梅啟明被拍到和一名40多歲的金髮女子約會，兩人十指緊扣，顯得格外親密。隨後，媒體致電詢問了梅啟明，他不但爽快承認，並表示他們已經交往好幾年，還坦言老婆默許他交往女友，對此並不介意。

今年梅啟明又被曝交往了一名泰籍女友，甚至宣稱對方是他的老婆。另外，兩人還被控訴合力踢走梅母身邊的親友，以便更好地控制梅母。他在日前控告侄子和護工監禁母親，濫用母親的生活費，希望向他們索賠800萬港幣（約3100萬新台幣），更自曝13歲的兒子脖子上長了腫瘤，疑似患癌，所以他迫切希望找到梅媽，拿錢給兒子治病。

對此，99歲的梅母出面反駁，怒斥兒子梅啟明是「敗家子」，稱自己不相信他，不過孫子如果真的患病，自己會盡力幫忙。另外，梅母還爆料梅啟明私生活混亂，在美國還有2個私生子，生活費全靠妹妹遺產。雖然被母親痛斥，但梅啟明還是按照計劃前往法院，正式控告侄子和護工，看來這場糾紛還會再持續一段時間。