女星何如芸2019年傳出豪門婚變後，便和花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，今（1日）晚間她發文宣布正式恢復單身，貼文獲得許多親友及粉絲支持，稍早再度發文感謝所有人的祝福之外，也強調終於可以真實面對未來的人生。

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司長達三年，昨在臉書發文：「在破落故障的紅燈前停滯太久，消磨殆盡多少人生的目標與意志。從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽」，正式宣布恢復單身，接著不忘感謝一路來力挺她的戰友：「謝謝我的律師，3個法院曾經遇到過的所有人等，以及過去這3年5個月，陪伴我同行的全部家人朋友們！願，各自安好」，粉專立刻湧入上萬人留言祝福。

何如芸自嘲離婚比結婚得到更多祝福聲。(何如芸 Michelle Ho臉書)

稍早她也在貼文底下留言回覆所有人，她表示訊息量太多無法一一回覆，但詫異的是離婚比結婚得到更多祝福聲，接著道出心裡話：「在破敗的紅燈下站三年，也不是全無所獲，我默默療癒我的內心，以致我現在可以真實面對我未來的人生，最對的時間，祝福大家」。

何如芸2003年與王敏錡結婚成為豪門媳婦，兩人婚後育有2子，未料婚後16年發現無法繼續走下去，便向丈夫提出離婚，在法庭對簿公堂，她曾在節目《單身行不行》揭露豪前婆家觀念傳統，不開心她演戲得拋頭露臉，才會婚後選擇淡出演藝圈，專心在家相夫教子，因此斷了經濟來源，無奈表示：「這一路很辛苦」。