國民黨副主席夏立言訪陸，在台掀起政治口水戰，國民黨嘉義縣長參選人王育敏今指農產品銷陸受阻，嘉義縣長翁章梁怎麼幫農民？反遭翁章梁回擊是台北看天下，不了解嘉義鄉親的努力。

翁章梁昨針對夏立言訪陸，問王育敏看法，今王育敏除說兩岸維持溝通、良性互動是有必要，也要翁章梁不要在政治議題上不斷炒作或抹紅，反問身為現任地方父母官，在嘉縣農產品銷陸受阻時，翁章梁要怎麼幫農民解決問題？

翁章梁反指王育敏所謂的行銷出口到其他地區「我們早就在做了」，直指王真的是台北看天下，不了解嘉義鄉親的努力。

翁章梁表示，嘉義優鮮的農產品已經行銷到香港、澳門、新加坡、日本、美國、中國及加拿大等國家，我們與新加坡超市合作推出嘉義產業館，我們與電商合作媒合嘉義縣最優質的農產品上世界通路。

翁章梁說，當中國違反國際貿易規範片面宣布鳳梨不能進口時，我們努力度過危機，面對這充滿政治極不穩定的市場，王育敏的農產品行銷卻還是完全依靠中國的思維，令人不解，他要提醒王育敏，中國只是貿易市場之一，不能完全依賴中國。