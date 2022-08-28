夏立言赴陸惹議 連勝文狂轟民進黨：做不到就閉嘴

國民黨台北市長參選人蔣萬安選情吃緊，2014年曾參選過台北市長的黨副主席連勝文今天表示，蔣萬安還是有非常高機會，蔣萬安還是比較有機會的人選，畢竟蔣「是有溫度、願意做事情的帥哥」。

連勝文表示，希望台北市民了解，民進黨策略就是要以四成少數霸凌六成多數，籲所有不滿民進黨台北市長參選人陳時中防疫表現，不認同民進黨價值錯亂的決策，就絕對不能讓民進黨當選，如果朝這樣目標前進，蔣萬安仍是較有機會的人。

連勝文說，蔣萬安選情沒有開高走低、開低走高的事情，就是一直都穩穩定定的，而選舉時間很長，還是要穩穩地走才是最好的態勢。

至於宜蘭縣長林姿妙遭起訴，連勝文表示，他看了一些資料，覺得林很冤枉，不應該有被起訴的待遇，且起訴時機點選在登記前就有很多政治上的籌謀，相信到法院很有勝算。

連勝文也以自己為例說，他在選舉時就很多人檢舉這檢舉那，選後通通沒事，但已經選舉完了；民進黨的做法就是選舉時把你抹紅抹黑，等到還你清白時，選舉已經選完了，「這是我個人慘痛經驗」。

至於民進黨前立委鄭寶清宣布脫黨參選桃園市長，連勝文也肯定，鄭是綠營比較有良心的人。

至於黨另一副主席夏立言訪陸，連勝文說，夏此行保存了兩岸之間唯一的溝通管道，也確認了大陸短期之內不會終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

連勝文表示，民進黨要批評夏立言，但卻沒辦法做到與大陸對話；如果要抗中保台就拿出實際行動，最好是主動停掉ECFA，然後大陸飛機飛過來就把他打下來，不要空靠嘴炮，做不到就閉嘴。

連勝文說，夏立言有能力去為台灣人爭取權益，表達台灣人不滿，這東西就說謝謝，如果不說，至少把嘴巴閉起來，不要睜眼說瞎話。