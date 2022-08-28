國民黨副主席夏立言訪陸，不僅綠營批評，藍營內也傳出恐影響年底選舉質疑聲。不過國民黨籍縣市長參選人上午受訪時，均肯定夏此行講出國人心聲。前總統馬英九也說，夏去大陸是正確的，在兩岸情勢特別緊張的時候，更是需要去溝通。

馬英九更批評，夏立言訪陸的這個責任，原來應是民進黨政府要承擔的，但民進黨政府派不出人，結果國民黨去了民進黨還要罵，這是非常不正確的；現在兩岸兵凶戰危，要盡一切的方法來避戰。