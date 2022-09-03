柯文哲酸人設「素珠演成林志玲」 陳時中無奈：這比喻是種歧視

民進黨台北市長參選人陳時中遭民眾黨主席柯文哲在網路頻道酸說，人演戲雖然可以戲路寬廣，但「明明就是素珠，卻演成林志玲」。引發陳時中陣營怒火，陳時中先批柯言語歧視，競選總幹事吳思瑤也點名無黨籍台北市長參選人黃珊珊，「身為柯文哲的接班人，妳沒有意見嗎？」對此民眾黨聲明表示，柯主席完全是平鋪直敘，以兩位高知名度且傑出的演藝工作者，來表述選舉當中，以差異過大的形象包裝，選民只會有強烈的「違和感」。

柯文哲昨天在《挑戰黨主席》節目中說，陳時中打選戰的方式，跟他2014年參選台北市長時相仿，去的地方都差不多，就像網紅帶網紅，去不同地方把小眾的票加起來，但他認為，人演戲雖然可以戲路寬廣，但也能「素珠演成林志玲」，跟人設對不起來。

「素珠演成林志玲」一句引發綠營反彈，對此民眾黨發聲明表示，此段說法，完全是平鋪直敘，以兩位高知名度且傑出的演藝工作者，來表述選舉當中，若以差異過大的形象包裝，選民只會有強烈的「違和感」。並強調陳時中竟抨擊這是「歧視」，恐怕是心中對於女性有既定的刻板印象與價值判斷，才會刻意扭曲成歧視。