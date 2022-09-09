陳時中競選團隊綠二代背景

民進黨台北市議員王世堅。 （資料照片）

對於民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室成員中不乏許多政二代，民進黨台北市議員王世堅點出，問題的關鍵是「相對剝奪感」，「政二代」不必背負原罪。整個社會包括他，對「政二代」是可以接受，但是要有條件。

國民黨台北市議員徐巧芯公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，成員中不乏許多政二代，徐巧芯嘲諷名單是「政二代艦隊」，大讚「陣容真是加分加到爆！有夠穩！」陳時中6日反批，這近似「偷窺」的公布也是不好。至於是否侵害隱私？已交由法律顧問評斷。

民進黨台北市議員王世堅今（9）日在中視《庶民大頭家》表示，陳時中在名單曝光以後，為了保護團隊，有點生氣，無可厚非，任何人第一時間都會有點生氣。

王世堅點出，問題的關鍵是「相對剝奪感」，「政二代」不必背負原罪。整個社會包括他，對「政二代」是可以接受，但是要有3個條件。

王世堅直言，第一個條件，他們應該經過更嚴格的訓練跟要求；第二，他們不能有特權，不能搭直升機，不能說父親是哪一個官職，就可以有直升機上來，直接擔任什麼位置，或者直接參選不必初選，這就不行；第三點，如果要擔任任何公職之前，應該參與選舉，經過民意洗禮，人民同意之後再來。

王世堅認為，如果有這三點，政二代、政三代從政，其實無妨。如果各政黨彼此互相說政二代什麼的，其實扯不完。所以經過這樣的要求，社會其實可以接受。