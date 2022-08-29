國民黨副主席夏立言出訪大陸引發黨內雜音，國民黨發言人、北市議員參選人柳采葳29日受訪坦言，確實有因此在街頭被選民飆罵過，但不論國民黨派誰去，都會被民進黨見縫插針、扭曲事實，所以自己選擇現場和民眾溝通，強調夏立言有和對岸表達我方立場，選民多少都能接受。

九合一選舉將在11月26日投票，今起至9月2日受理參選人登記，國民黨新生代柳采葳、詹為元、楊植斗早早抵達市選委會搶頭香，還找來前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、藍委江啟臣等黨內大咖助陣，展現藍軍團結。

媒體問到，黨主席朱立倫定調夏立言出訪對岸是「做對的事」，是否會影響年底選舉，趙少康受訪認為，當前民進黨沒能力跟對岸溝通，國民黨派夏立言去，蔡政府應感謝才是，他也認為藍營應和中共建立常態性管道，台商、台生有問題時就隨時回報，而非偶爾去一次，強調兩岸不能沒有溝通管道，這是最簡單的道理，「這點民進黨想不通還做什麼執政黨？」

郝龍斌認為，必須要譴責中共軍演和繞台，但民進黨目前完全沒有建立兩岸溝通管道，要透過溝通、了解才能減少誤解，所以夏立言出訪是可以的，但過程要公開透明，讓民眾知悉藍營見了誰、為人民爭取了什麼，如此一來，對國民黨選情不止沒傷害，而且還會有幫助。

媒體追問，今年選舉會是「討厭民進黨」大於「討厭朱立倫」？郝龍斌認為，討厭民進黨是事實，討厭朱立倫是綠營扣上的帽子；柳采葳認為，討厭民進黨是當前社會氛圍，也沒有討厭朱立倫一說，且現在國民黨又不是執政黨，何來討厭之說；趙少康則說，每個人都有喜歡和討厭的人，相信這是民進黨話術，不值得一評。