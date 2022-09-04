民進黨台北市長參選人陳時中昨日端出公廁將全部換裝免治馬桶的牛肉政策，同時還推出了一支和四叉貓共同演出的宣傳影片，但影片中陳時中在「廁所偷窺」四叉貓的詭異畫面，讓網友罵翻，隨後緊急修改影片，將片段刪除。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安喊話陳時中，應該出面道歉，不要認為鋒頭一過，大家就會遺忘。

蔣萬安說，反偷窺反性騷已經是普遍的基本觀念，昨天爭議影片出來輿論撻伐，但陳時中還是不願意道歉和認錯，他們總是認為鋒頭一過，就不會有事情，大家就會遺忘。

蔣萬安也酸，他們的態度像過去一樣硬凹、校正和修改，都認為民眾會接受，但事實不是這樣，除了刪除影片，更重要應該要出面對向大眾致歉。

至於如何看免治馬桶政策，蔣萬安說，公共廁所目標是提升整體清潔衛生，還有很多地方包含故障能否即時修復、整理清潔衛生維持品質，以及女性朋友上廁所不需要大排隊伍等待，都是不只透過硬體建置，還可以透過管理維護整體品質才是最重要。