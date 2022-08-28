國民黨副主席夏立言率團赴大陸看望台商、台師與台生，並跟他們舉行座談會。原本說不進行政治拜會，最後卻仍與國台辦副主任陳元豐、海協會長張志軍餐敘，引發黨內與綠營的質疑。兩岸交流理應坦坦蕩蕩，夏立言卻遮遮掩掩、前後不一，這種不坦蕩的行為，對兩岸關係不利。

國民黨兩頭不討好

國民黨有理說不清，或不敢說的事還真不少，先看國民黨主席朱立倫6月訪美行，他在回應美國學者及媒體訪問時重申，國民黨建黨百年來一直與美國關係親密，是「親美」政黨，並反對共產主義，與中國共產黨維持價值與制度的競爭關係。當被問及有關「九二共識」立場，朱立倫表示「九二共識」是兩岸雙方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」，他解釋這與美國的「一中政策」相似。

在中美對抗日益深化當下，朱立倫在美國拋出「親美反共論」，讓國民黨的兩岸角色，從「穩定器」變成「引爆點」，也注定夏立言此行兩頭不討好的命運。尤其夏立言依據綠營的要求，對張志軍表態反對解放軍對台軍演，結果綠營指責他只敢跟民間身分的海協會長說，不敢跟代表官方的國台辦副主任陳元豐表達，是「虛應故事，有個交代而已」。張志軍也搬出大陸的標準答案作了一番解釋。夏立言照民進黨設定的遊戲規則走，自討沒趣只是剛好。

國台辦犯了同樣的錯誤，大陸8月圍台式軍演，是針對台獨與美國的實力展示，不會對台灣民眾的安全造成威脅，但大陸沒有說清楚講明白，雖然台灣不少人仍然相信大陸不會對台動武，不擔心戰爭爆發，因而對軍演無感，照常生活，甚至有人包船到海上，想看大陸飛彈，但也留給民進黨政治操作的空間，反而造成一些人對大陸更多的惡感，這不是幫民進黨助選嗎？若大陸事先就說清楚，更多人會上山下海看飛彈，把大陸軍演當節慶，不是好事一樁嗎？

民進黨政府攻訐夏立言，國民黨內也出現強烈的反彈，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，甚至身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠，都強烈反對夏立言訪陸，盧秀燕更公開指責夏立言「時機不宜，徒增困擾」，迫使夏立言請辭台中市政府國際事務委員。

許信良的智慧之言

兩岸和平、經濟繁榮是人民共同的期盼，依據《中華民國憲法》，兩岸都是中國，兩岸應在「都是中國」前提下共同維護和平，而不是切割為互不隸屬的兩個主權國家，製造兩岸對立。依憲法精神，台灣應追求最終統一，但統一必須依據中華民國憲政程序，換言之，憲法是台灣的護身符，民進黨應以憲法團結台灣，而不是醜化他黨，以製造分裂、打擊政敵贏得選舉。

國民黨締造中華民國與《中華民國憲法》，如今卻忘記憲法與國民黨黨綱，竟然追隨民進黨創造的遊戲規則與語境，認為兩岸是互不隸屬的兩個主權國家，要捍衛「台灣主權」，不惜與中共對抗。侯友宜等人忘了，國民黨2005年登陸創造兩岸和平契機、2015年馬習會創造兩岸領導人會談先例，都是了不起的成就。中國連結是台海和平的保障，和平是國民黨的核心價值，兩者都不能拋棄。

夏立言有機會創造和平，卻不敢堂堂正正與國台辦會談，提出國民黨的兩岸和平主張，連見面吃飯事前都要隱瞞，徒遭猜忌，侯友宜、盧秀燕、黃敏惠反對此行，等於公開宣示放棄和平、追求對抗，都犯了同樣的錯誤。

相較之下，亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良則為夏立言緩頰，認為國民黨赴中不是壞事，民進黨不需要追殺，至少讓中國認為在台灣有點空間，不要對台灣絕望到非動武不可。兩岸關係愈緊張，愈需要緩衝的力量，許信良的智慧，國民黨懂嗎？