中國國民黨第二十一屆第二次全國代表大會28日在國立體育大學綜合體育館盛大舉行，黨主席朱立倫（右十一）率22縣市長參選人一起揮棒出擊轟出全壘打，期許年底地方九合一選舉獲得勝選。（劉宗龍攝）

夏立言訪陸！挨批掉「中共劣質陷阱」 朱立倫回應了

國民黨今天舉辦全代會，黨主席朱立倫致詞談到遭質疑的兩岸路線時，重申會繼續跟中國大陸繼續交流、繼續保持溝通管道，並為近日引發爭議的黨副主席夏立言訪陸行，背書稱夏立言是「堅持去做對的事情」，但致詞內容未提到九二共識。

而今天全代會上，前總統馬英九、前副總統吳敦義與前主席江啟臣與會，日前對朱立倫稱九二共識是沒有共識的共識提出批評的前主席洪秀柱以家中有事並未出席，年事較高的前主席連戰與吳伯雄也均告假。

朱立倫致詞時表示，國民黨會堅持「親美、友日、和陸」路線，表示國民黨雖然在野，但可以用民間的力量，降低兩岸敵意、能協助很多在大陸工作、生活、求學、經商的朋友，還有解決很多中小企業、農漁民碰到的困難。

朱立倫說，當然不做最簡單，不接觸、不去碰、不會被罵，但今天在大陸各地都有台胞、台商、台生，過去將近3年因疫情關係、兩岸氣氛，沒有人管他們，如同棄兒一樣，遇到問題需要解決，保持交流、溝通是為台灣好，為台灣同胞好。

朱立倫舉例，夏立言此次訪陸就是堅持去做對的事情，當面表達台灣對軍演不滿跟憂慮，也希望解決台生、台胞、台商問題，化解兩岸經濟合作架構協議（ECFA）被終止的危機，緩和兩岸對立，肯定夏「很有勇氣的、很有決心」。

朱立倫說，國民黨知道各界對夏立言此行會不同意見、會有反彈，但在最困難的時候，國民黨冒著對民進黨不做事、只會抹紅、只會抹黑的風險，仍堅持做對的事，這就是愛台灣。

朱立倫表示，當兩岸關係惡化，甚至有可能終止ECFA，受害最深的一定是中小企業與台灣農漁民；更何況兩岸若嚴重對立，有戰爭風險，沒有一個人能逃避。