是「抗中保台」比較重要，還是救回受困柬埔寨的台灣人比較重要？That's the question。

北京表態願對受困柬埔寨台人提供協助，外交部長吳釗燮打槍，說詐騙是「中國一帶一路的遺毒」；國民黨副主席夏立言訪陸，對岸再次允諾未來將直接提供聯繫電話給受困柬埔寨的台灣民眾；外交部繼續駁斥：「行使領事權是我國主權的一部分，絕不會讓渡給他國政府代勞」。

言下之意，民進黨是寧願台灣人民繼續受困，也不希望他們被中共救出，這讓人有點毛骨悚然。受困柬埔寨，代表的是被控制、被毆打、被性侵，乃至於被殺害；民進黨有能力把自己的同胞救出最好，但現實是大陸在柬埔寨的影響力比台灣大得多；民進黨自己救不出來，又不准大陸救，那是要台灣人在柬埔寨等死？

不要說受困的人，即便是他們的家屬，也會覺得對中共有什麼不滿，都應該等到台灣人獲釋再說；而在那之前，任何能夠爭取的力量都要感謝、都要爭取—包括中國大陸在內。

北京願意協助救出台灣人，當然有「統戰」的因素存在。試想若民進黨政府無能為力，而是由中共大使館突破重重困難，救出受困的台灣人，然後獲救者在全球媒體含淚感謝中共大使館的協助……可以理解為什麼民進黨對北京的「協助」這麼敏感。

但是反對統戰，也該有個上限。就好像現在台灣貨品出口到大陸，要改貼「中國台灣」的標籤，這也是「統戰」，但民進黨的經濟部並沒有反對；那為什麼要拯救受困的台灣人，就把「反統戰」無限上綱，難道台灣人的生命安全，比不上出口貿易重要？

如果是吳釗燮，或者任何一位民進黨要員的家人受困柬埔寨，我不相信他們會為了所謂「抗中保台」，而拒絕家人被中共救出來。因此說到底，民進黨是對受困的台灣人民，沒有太深的感情。

民進黨或許還有一個司馬昭之心：會被詐騙集團引誘的，多半是弱勢族群，像是原住民族，而原住民族並非是民進黨的票源。民進黨是否會在想，既然不是我的票，那回不來台灣也不影響我的選情（還有助於我的選情），自然就有點「別人的囝仔死袂了」。若真這樣想，那就可惡極了（當然他們也說不出口）。

如果民進黨覺得這樣的描述太冷血、不公平，那請用行動來反駁我，請主動協調對岸一起來救出台灣人，否則說民進黨不顧台灣人民死活，有什麼錯呢？

而在這樣的局勢中，夏立言的訪陸之行，也就展現出一定的價值。固然以選舉考量，國民黨照三餐罵老共、拒絕往來比較安全；但選舉是為了造福人民，如果為了選舉，而不敢去幫在柬埔寨受困的人爭取協助，那國民黨也愧對「最大在野黨」的身分，不如解散算了。

夏立言訪陸，再怎麼避嫌也會被民進黨扣上「親共」的帽子；但只要有一位台灣同胞因此從柬埔寨獲釋，國民黨就對得起台灣。

（作者為政治幕僚）

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