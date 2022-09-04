民進黨基隆市長參選人蔡適應博士論文被指控抄襲，蔡適應坦言，論文中有262項參考文獻，但原始稿件中有接近300項，因擔心文獻太多所以部分刪除。東華大學教授施正鋒認為，若把民進黨內這些拿過博士的論文拿來檢查 ，恐怕「會死得很難看」。

施正鋒4日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡適應說本來參考文獻300個，因為太多了，把它變成少了30個，稱有300個參考文獻。施正鋒質疑有一點灌水，通常有三種狀況︰第一種是「掩耳盜鈴」，前面沒有夾註，後面沒有參考文獻，但是作者一看就知道；第二種是前面有夾註，後面沒有參考文獻，表示漏來漏去，連基本的訓練都沒有；第三種是前面沒有夾註，後面有參考文獻，這就是灌水。這三種都疑涉抄襲。

施正鋒認為，蔡適應是博士，不像前新竹市長林智堅當時是碩士。現在民進黨這些不管是立委、還是縣市首長、部長等等，這些拿過博士的人，拿博士學位要做什麼呢？若是把民進黨這些拿過博士的論文拿來檢查 ，恐怕會死得很難看；不過，不要太早檢驗，因為下次還有立委選舉。