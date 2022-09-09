年底選舉即將到來，民進黨昨(8日)召開中評會，針對黨員違紀參選，中評委在會中一致決議，對涉及違紀的26名參選人，一律予以除名處分，包括開除參選桃園市長的鄭寶清黨籍；但其中也有人改掛國民黨籍參選。對此，不少網友都熱烈討論，有人就說「依照目前蔡總統的無厘頭及背離民意，候選人掛民進黨的招牌沒加分只有扣分，當然紛紛跳車」。

民進黨中執會昨日也針對其他25件直轄市議員違紀案一併開除黨籍，其中包括是現任議員因故無法獲提名連任者。25人包括：台北市林柏勛、陳樹霖；新北市陳科名、王淑慧、張昭隆；桃園市藍士博、吳正吉、劉邦鉉、吳進昌；台中市紀金豐、陳若庭、翁美春、羅東霖、紀文清、翁俊楠、陳裕承；台南市蔣琦君、姜雨良、陳世霖、陳世安；高雄市陳子瑜、劉佳達、吳彥輝、湯茹婷、余宗熹等人。其中桃園市第12選區的吳進昌參選政黨別改為國民黨。

對此，不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過250則留言，其中熱門留言包含「這就是所謂的民主嗎？我呸，一切以黨，沒有以人民為主」、「民進黨已經被權力腐化了」、「選舉都是為了什麼？」「理念若不合，勸君早分家」、「這是政權失敗的開始」。