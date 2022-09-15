年底九合一大選倒數不到三個月，桃園四腳督局面備受關注，前民進黨立委沈富雄今（15）日在廣播節目中分析，民進黨候選人鄭運鵬民調要往上爬得「減少可恨值」，國民黨候選人張善政則是要「增加可愛值」，他直言雖然都很困難，但仍要往這方面努力，民調才會有「往上空間」。

沈富雄今在《POP撞新聞》分析，桃園選情大家都說「兩大兩小」，但其實沒有「兩小」，像有名嘴分析民眾黨候選人賴香伶會被棄保，但她沒什麼好棄，因為已經被棄了，因為該市民眾黨的支持者基本上是藍的，力挺張善政跟賴香伶比例是3:1，所以票早已跑到張那邊。

至於「兩大」，沈富雄指出，鄭運鵬民調要往上提升需靠「減少可恨值」， 這部分是因為林智堅的關係；張善政則是要「增加可愛值」，這方面牽扯到性格、行事做法，跟遺傳有關。

另外，沈富雄也說，雖然上述2方向很難達到，但鄭運鵬跟張善政還是要努力，才會有往上空間，不然兩人會持平。主持人平秀琳追問「都持平的話，那這兩人誰會贏？」沈回應，「不曉得，綠的說鄭運鵬，藍的說張善政，這不好評論」。