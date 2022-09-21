國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會研究案遭爆涉及抄襲，目前已爭議許久，張善政今(21)早公開說明農委會對委託宏碁研究案的疑點，也預告將行文農委會要求公開所有資訊，呼籲農委會勿當政治打手。農委會主委陳吉仲不滿表示，身為委託單位，農委會才是這件事的受害者。

陳吉仲今早視察花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路災損時表示，目前的流程進度是把外界報導和該計畫的疑點來釐清，上周已經說明，也已行文給宏碁和張善政先生，希望在9月30日前提出說明。

針對張善政函請農委會正式公開，包含經費預算支出等，希望能呈現完整的計畫全貌。

陳吉仲指出，2007年到2009年的3年委託計畫，所有農委會委託的計畫契約有相關保密條款，不代表每個研究報告成果都要保密，2007和2008的相關研究都已經在政府的GRB公告系統，所以已經沒有保密，2009年的報告也確認沒有保密的理由，因此這3年的研究計畫完全沒有保密的需要。

另針對張善政呼籲農委會不要當綠營的政治打手說法，陳吉仲說，農委會是該計畫的委託單位，農委會是這件事的受害者，不需要用政治語言和非專業議題來干擾程序的進行。