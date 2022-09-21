國民黨桃園市長參選人張善政今親上火線說明農委會研究案，細數計畫成果，今也發函要求公開相關資料。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，農委會應從善如流公開資訊，別淪選舉打手，且張的說明也不夠完整，應更詳實釐清，讓國人瞭解5736萬元預算真有幫助到台灣農業發展。

賴香伶表示，張善政今站上第一線說明，公布相關資訊，也強調有半毛錢進私人口袋就退選，希望農委會把所有預算、核銷資料都公開，對這點表達肯定。既然雙方願意檢視，接下來就剩農委會揭露資訊，應從善如流盡快把預算配置與核銷資料都提出，盡速釐清爭議，別淪為選舉打手、助選員。

對於張善政稱學術論文與政府研究案是不同層次的比較，賴香伶也說，論文有其嚴謹規範，但相信政府研究計畫也非隨便搜集資料複製貼上即可，也許2者研究與調查方法不同，但大眾要檢驗的是計畫品質、產出結果以及給政府的策略運用建議。

賴香伶強調，計畫審查委員曾提出相關建議，也質疑計畫內容不到位，就計畫品質、研究成果與政府執行狀況等，張善政應更詳實說明，不是放在檔案室束之高閣，更不是像張認為的性質差異大，就以不同方式來檢視，這是較令人失望之處，呼籲把成效說明清楚，讓國人理解5736萬元的預算，真的有幫助到台灣農業。