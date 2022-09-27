許多上半族或學生的早餐總是喜歡來份蛋餅，台南市長黃偉哲今（27）日上午在臉書發文，介紹一家位於鹽水區、平日早起才吃得到的在地蛋餅店。

黃偉哲提到，這間店的蛋餅「從揉麵、發酵、桿麵全都自己動手做」，也喊話要推薦大家「貨真價實的純手工蛋餅」。

黃此篇貼文也引起網友們熱議，紛紛留言表示「有機會去台南我要去朝聖」、「市長把隱藏版美食公開之後去買可能都要大排長龍了啦」、「下次平日放假來去吃」、「看起來好好吃」、「手作就是美味」。

孔廟啟蒙大典 黃偉哲幫小一生點硃砂：祝大家頭好壯壯
春浪音樂節來台南了！黃偉哲：邀你沉浸在漁光島音樂饗宴
徐定禎喊「棄宋保徐」 讓藍營執政72年可以翻轉
#蛋餅 #黃偉哲 #九合一選舉 #台南市