許多上半族或學生的早餐總是喜歡來份蛋餅，台南市長黃偉哲今（27）日上午在臉書發文，介紹一家位於鹽水區、平日早起才吃得到的在地蛋餅店。

黃偉哲提到，這間店的蛋餅「從揉麵、發酵、桿麵全都自己動手做」，也喊話要推薦大家「貨真價實的純手工蛋餅」。

黃此篇貼文也引起網友們熱議，紛紛留言表示「有機會去台南我要去朝聖」、「市長把隱藏版美食公開之後去買可能都要大排長龍了啦」、「下次平日放假來去吃」、「看起來好好吃」、「手作就是美味」。