許多上半族或學生的早餐總是喜歡來份蛋餅，台南市長黃偉哲今（27）日上午在臉書發文，介紹一家位於鹽水區、平日早起才吃得到的在地蛋餅店。
黃偉哲提到，這間店的蛋餅「從揉麵、發酵、桿麵全都自己動手做」，也喊話要推薦大家「貨真價實的純手工蛋餅」。
黃此篇貼文也引起網友們熱議，紛紛留言表示「有機會去台南我要去朝聖」、「市長把隱藏版美食公開之後去買可能都要大排長龍了啦」、「下次平日放假來去吃」、「看起來好好吃」、「手作就是美味」。
許多上半族或學生的早餐總是喜歡來份蛋餅，台南市長黃偉哲今（27）日上午在臉書發文，介紹一家位於鹽水區、平日早起才吃得到的在地蛋餅店。
黃偉哲提到，這間店的蛋餅「從揉麵、發酵、桿麵全都自己動手做」，也喊話要推薦大家「貨真價實的純手工蛋餅」。
黃此篇貼文也引起網友們熱議，紛紛留言表示「有機會去台南我要去朝聖」、「市長把隱藏版美食公開之後去買可能都要大排長龍了啦」、「下次平日放假來去吃」、「看起來好好吃」、「手作就是美味」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。