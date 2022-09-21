年底九合一選舉合併18歲公民權修憲案複決投票，台中市長盧秀燕今（21）日就在臉書上強調，今年年底是歷史上首次「修憲全民複決」，「由全民投票來決定未來，我們的民主正在茁壯」，盧秀燕更提及，「此次的修憲運動我們會向世界證明我國豐碩的民主果實」，引發討論。

盧秀燕在臉書上指出，修憲複決的主題是「投票年齡下修至18歲」，她也長期關心這個議題，在擔任立委的期間，兩度提案修憲但未能獲得通過，今年終於順利進入到「全民複決」階段。盧秀燕坦言，她和臺灣青年民主協會長期關注這件事，並共商如何繼續推動，「憲法要求18歲的青年要服兵役，若發生戰事18歲的青年就要上戰場，投票卻要求年滿20歲，義務與權利不一致，我們應該幫年輕人說話，為世代正義盡一份心力」。

最後盧秀燕也指出，中華民國是「亞洲第一個民主共和國」，台灣是「亞洲民主的燈塔」，盧秀燕更認為「此次的修憲運動我們會向世界證明我國豐碩的民主果實」。許多網友也紛紛表示「媽媽市長辛苦了」、「媽媽市長加油！台中市民有妳真好」、「媽媽市長帶領大家一起茁壯成長！」