民進黨在桃園市與新竹市執政8年，力推桃園鐵路地下化與新竹大車站改建。但國民黨上午批評，新竹大車站改建工程流標8次，桃園鐵路地下化則是延宕8年，桃園市長鄭文燦與前新竹市長林智堅根本哥倆好，政策執行力「沒半撇」。

國民黨文傳會前主委凌濤揶揄，民進黨稱鄭文燦、林智堅與桃園市長參選人鄭運鵬是「鐵三角」，其實是「鐵路工程」延宕鐵三角？桃園鐵路地下化與新竹大車站政策不僅跳票，更留「錢坑」給下任市長，鄭運鵬要當鄭文燦2.0的「鄭二代」？

凌濤表示，鄭文燦2014年12月當選桃園市長之初，曾說不相信桃園鐵路地下化工程會比其他地方難做，批評台鐵效率不好，還承諾任內會完成地下化工程，但近8年下來，目前主要車站中壢、內壢的站體仍是臨時站，主要站體完全停擺。

凌濤說，對於桃園鐵路地下化，鄭文燦2015年說2028年完工，2019年說提早到2026年完工，結果現在要卸任前卻說，必須延後4年到2030年才能完工，政治承諾信口開河、全部都跳票，對鐵路地下化工程就是拖、拖、拖。

舒翠玲指出，桃園鐵路地下化工程2018年才通過期中報告，今年4月才通過公共工程委員會經費審議，但拆遷範圍與棟數至今沒有清楚資訊，且還未正式召開拆遷補償說明會，形同八字還沒一撇，不可能照鄭文燦說的期程完工。

舒翠玲說，桃園鐵路從高架改地下不僅已虛耗7年，總工程款1047億中，桃園市政府需負擔257億，但到今年為止桃園市政府卻只編4.36億預算，等於下任市長須負擔98.3％興建費用，若加計通貨膨張，鄭文燦丟下嚴重的爛攤子。

張祖琰則表示，新竹大車站計畫經費最初規劃50億，為建造超大人行天橋，經費翻倍為104億；大車站計畫過去8次流標，是否是因都市計畫變更不符專業？又或者是技術上有困難度？