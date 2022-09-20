桃園八德國民運動中心羽球館因地震造成天花板崩塌，張善政競選辦公室發言人何元楷指出，此影片被CNN報導，桃園市長鄭文燦讓桃園登上國際媒體版面，臉上無光，但事實上，鄭文燦的執政能力不足，早就有跡可循，像是桃園運動中心結構設計不良，啟用沒多久就磁磚剝落市長無心市政，只想選舉，導致市府對公共設施建造控管失能。

何元楷表示，八德運動中心羽球館天花板塌落，鄭文燦在第一時間表示負責並公開道歉，但才兩天，鄭文燦又說承包工程的瑞助營造要負責，尤其事發第一時間，還放任側翼、市議員參選人帶風向，圍剿救國團，根本是表面扛責，暗地卸責。

何元楷說，鄭文燦不應該推卸責任，作為市長，理應與營造公司共同承擔，給市民一個安全有保障的休憩空間。另外，除了八德運動中心外，桃園運動中心也是問題重重，啟用沒多久即發現磁磚剝落、結構設計不良，甚至承包商倒閉無法保固，市府隨後修復卻遲遲無法完工。

何元楷指出，這代表桃園市府對公共設施工程監督不力，控管失能，最後受苦的只會是桃園市民，說鄭文燦的市政團隊「金玉其外，敗絮其中」一點都不為過。八德運動中心天花板塌落以及桃園運動中心工程控管不佳，都證明鄭文燦施政無能，不僅事後沒有好好驗收，事前發包廠商也沒有控管，只想著完工剪綵湊政績，便宜行事的結果。他強調，如果鄭文燦不想被當作林智堅2.0，就請他專心市政，不要一邊當著市長助選員，一邊想進中央當閣揆。