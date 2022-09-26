「讓桃園起飛領航台灣，打造護國神山科技大城！」無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（26）日發文表示，桃園在升格直轄市後，長期缺乏具有前瞻性的產業經濟發展規劃與藍圖，因此他提出「打造國三生計廊道」、「打造台灣衛星生態園區」與「打造智能城市先驅示範區」三招，盼桃園成為國際矚目的「大都會國際城市」。

鄭寶清認為，必須善用桃園的「在地」優勢條件，藉由「在行」的創新經濟策略思維，共同創造未來「桃園大幸福」的 「在心」新經濟產業發展前景。他指出，此舉不只能讓桃園超越雙北，成為「帶動北台灣經濟繁榮共同生活圈的火車頭」，更能結合「國家大門」的地理條件領航台灣走向世界。

鄭寶清喊話，「桃園起飛領航台灣」應該從「打造護國神山科技大城」做起，其有三大方向需共同努力來完成，他提出：

一、打造國三生計廊道：整合國道三號周邊各大生技公司，以國際空港城境外經濟體優勢引入國際科技資金及技術，創造國際最前沿的科技產業園區。

二、打造台灣衛星生態園區：桃園是台灣最佳的低軌道通訊衛星的軌道所在區域，從衛星生產到發射，發揮產業群聚效應吸引廠商建設投資，共同創造衛星生態園區的友善環境。

三、打造智能城市先驅示範區：電動車、電動巴士、通信衛星到輕軌捷運，延伸至出行的共享 機制、智慧通聯、零碳排移動等創新模式，從智慧科技、新能源政策與環保理念全方位整合，創造具未來發展趨勢的智能城市先驅動能。