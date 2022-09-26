民進黨議員郭麗華關心桃園區春日路徵收問題。(蔡依珍攝)

桃園區春日路以移靈為名鋪路近半世紀，卻未辦理過戶，地主陳情5年未果，綠營議員質疑市長鄭文燦承諾跳票，鄭文燦強調市府力爭已將管理權由公路總局移交給市府，清查後確認有9人是未足額徵收，會納入公設保留地開放容積移轉，至於其他有疑義部分會由工務局開說明會釋疑。

民進黨議員郭麗華說，已故前總統蔣介石1975年離世時，為移靈慈湖，和地主簽訂同意書，15天就鋪設完成台4線春日路，沒想到當初高喊「隔年編列預算」，地主們一等就是近半世紀，土地徵收費至今一毛未見，公路總局堅稱地主當年有領到部分款項，但地主認為金額不符合行情，充其量僅是地上物拆遷費，至今所有權仍在地主名下。

郭麗華說，全案因2017年小檜溪重劃案開辦，春日路夾雜在重劃區正中間，屬於重要道路卻被屏除在徵收範圍內，引爆地主怒火，當時鄭文燦曾承諾研議解決方案，如今5年過去仍懸而未決，且再3個月就要下台，質疑：「市長，您對市民的承諾跳票了嗎？」呼籲市府不要損害民眾權益，強調若有任何結果都應該清楚告知，若民眾不服也能提出反駁證據，給予陳述意見的機會，而非放任鄉親痴痴地等待。

鄭文燦說，台4線春日路在民生路到三民路路段，左右兩邊是小檜溪重劃區，原管理單位為交通部公路總局，過去沒有完成土地過戶，處於已徵收、未完成的狀態。民眾2017年陳情後，市府花費2年積極與公路總局協調，終讓小檜溪重劃區一段的春日路改由市府工務局管理，待管理單位變更後，市府才能協助民眾容積移轉，維護權益。

鄭文燦說，經過這4年的釐清盤點，核對交通部公路總局提供的土地補償清冊、當時徵收的款項和《土地法》，確認尚有12筆土地未完成過戶程序，分屬32人持分，其中23人確認已領取補償費，9人未領取補償費。

鄭文燦說，針對未領取補償費者，可納入公設保留地，以容積移轉方式保護地主的權利，也讓春日路可以完整徵收；若地主仍有疑義，將請市府工務局向地主說明，並釐清過去徵收款項跟《土地法》所規定的款項是否一致，他強調，土地若已完成全額徵收，則不會二次徵收，會請工務局向地主說明釋疑。