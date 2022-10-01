行政院長蘇貞昌今天到桃園市龜山區為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬站台，蘇貞昌細數政府政績，呼籲選到好人才就有好將來。呼籲桃園市民要支持鄭運鵬，讓他延續鄭文燦政績。

蘇貞昌說，疫情期間全世界受到衝擊，台灣在政府領導下守住了，而且經濟成長是11年來最高，現在隧道走到盡頭，國境要開放，呼籲大家謝謝守住國門的桃園市長鄭文燦。他說，鄭文燦配合防疫把關，鄭文燦第一時間承擔下來，而且最有效的速度處理好，沒有爭功諉過，沒有抱怨一句話。

蘇貞昌表示，鄭文燦頭腦很好，像電腦一樣都記得住，爭取事情也很厲害，桃園市的進步看得見。蘇貞昌細數鐵路地下化等政績，呼籲選到好人才就有好將來。

鄭文燦8年任滿，要無縫接軌，最好人選就是鄭運鵬。蘇貞昌說，雖然鄭運鵬很年輕，但是出道很早，不只在中央黨部歷練，也是立院幹事長。他表示，補助桃園這麼多錢，是鄭運鵬把關、守住預算。提到前瞻預算，國民黨丟水球，好險有鄭運鵬跟桃園立委守住。強調鄭運鵬內行、認真、好人緣，在立院大家都稱讚。讓鄭運鵬接鄭文燦是桃園的福氣。

蘇貞昌痛批國民黨先前赴大陸，若他們擔任市長，不知道怎麼守住國門。現在不只是守住國門，還要守住桃園，要延續鄭文燦路線，讓鄭運鵬帶著桃園繼續前進。