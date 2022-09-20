八德羽球場崩塌挨轟豆腐渣 鄭文燦道歉認：傷桃園形象 @中時新聞網 ​

桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾引譁然，挨批豆腐渣工程，桃園市長鄭文燦20日議會備詢時證實，昨經3大技師公會鑑定，認定是統包的瑞助營造天花板固定強度不足，已請工務局按照契約，要求瑞助負起責任賠償並修復，未來鑑定報告會撰寫後公開。

八德區在地議員段樹文20日質詢時關心八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌事件，感嘆三級地震就發生憾事，不解營造大廠怎會發生這麼大疏失，要求市府要全面檢視所有公共工程。

鄭文燦說，桃園三級地震就釀天花板塌落，不應該發生，絕對要徹底調查釐清責任，案發當天工程單位就跟建築師公會勘查，昨建築師、土木技師及結構技師等三大技師公會也聯合會勘，確定天花板掉落原因，主要原因是負責統包的瑞助營造，設計施工時天花板固定強度不夠，導致三級地震天花板掉落，次要原因才是救國團燈光工程有卸下部分天花板再裝回去，判定是瑞助營造要負起責任。

鄭文燦說，八德國民運動中心去年竣工，目前仍在保固期，新工處會依照契約求償並要求瑞助營造負起責任，瑞助營造代表也同意鑑定結果，願意負擔賠償跟修復，市府也會檢討新工處相關人員責任。

鄭文燦提到，依據公共工程招標資訊網，瑞助營造今年承包興建中案子還有嘉義、林口和三鶯的國民運動中心，雙北、台中也有社會住宅，承攬公共工程很多，不管是不是優良廠商，發生公安就要負起責任，無法豁免，工務局會追究責任，按照契約賠償。

鄭文燦說，桃園升格後整體公共工程品質提升非常多，但不代表百分之百完美，仍有缺點要改進，地震不可預測，指示祕書長黃治峯督導總體檢，耐震強度是重要指標。他也提到，八德國民運動中心結構安全沒問題，1至4樓可繼續使用，5樓羽球場則封閉，待修復完成安全無虞才會再開放，他也會請同仁徹底周延檢討各種缺失，後面會撰寫鑑定報告公開。