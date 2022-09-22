桃園市議員朱珍瑤、梁為超、詹江村22日召開記者會，揭露八德國民運動中心近4個月的缺失改善紀錄，包括漏水處高達43處、2樓天花板試營運前曾破裂、洗手台掉落等，問題層出不窮，直指市府縱容失職，蓋出比豆腐還渣的工程。工務局表示，這些問題都是館舍啟用後改善檢討會議列管的項目，經釐清責任歸屬後會納入修繕範疇，市府會嚴格把關。

朱珍瑤指出，八德國民運動中心游泳池有漏水、平衡水無法進水、淋浴間熱水溫度不足、自來水不穩等問題，綜合球場的吸音板曾在1月30日掉落，多次通知施工廠商仍未改善，經過近4個月才於5月19日改善完成，2樓天花板去年底試營運前就有破裂的情形，卻僅不斷重新上漆，無具體改善。

「漏水處高達43處，其中地下室佔24處！」朱珍瑤說，八德國民運動中心有超過43處嚴重漏水或積水情形，包括辦公室漏水2處、2樓廁所牆壁滲水、健身房5處、桌球場6處、4樓展區3處、羽球場2處，甚至地下室天花板有24處，廠商回覆無法處理，態度高傲。

朱珍瑤表示，八德國民運動中心原預計2020年10月完工，延遲至2021年4月才完工，市長鄭文燦說的「如期如質」確定「如期」跳票，現在看來「如質」也跳票，任期剩不到百日改善恐無望。市議員梁為超則說，天花板崩塌丟臉丟到國際，鄭文燦應針對未完工、未驗收的公共工程做總體檢。

對此工務局回應，各項公共工程營造案興建完成後皆會有保固期，如使用過程中發現問題，經釐清責任歸屬後，會由廠商全權負責修復，議員點出的問題皆是體育局針對該館舍啟用後改善檢討會議列管項目，目前都在市府列管改善中，經釐清責任歸屬後會納入修繕範疇，改善完成後才會解列。

工務局說明，5樓羽球場天花板掉落事件，目前已交由公會進行鑑定作業，新工處也陸續整理相關圖說、規範、施工計畫書、廠商自主檢查及監造抽查驗紀錄等資料，提供給公會參考審查，後續也會配合相關檢調調查作業，以公正客觀角度研判此案件發生原因及責任歸屬。

工務局強調，八德國民運動中心所屬北景雲計畫統包工程，是透過公開招標辦理採購，招決標過程均依採購法及相關規定，施工過程對於材料的使用均依契約規定的規格，符合CNS並按「公共工程施工綱要規範」執行。