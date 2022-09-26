處在俄烏戰線邊緣的歐洲正在分裂，繼歐洲議會9月15日表決通過決議，指不再視匈牙利為一個完全民主國家後，另一個歐洲主要國家義大利選出右翼政黨執政。歐洲各國正面臨能源、難民、經濟等多重危機，選民亦愈來愈選擇一些民粹政黨執政。

極右翼領袖梅洛尼宣佈在義大利大選中獲勝，並有望成為該國第一位女總理。她在9月25日大選前稱，若當選總理，將加強與台灣的合作。

梅洛尼試圖清除她早期公開挺新法西斯的歷史，並與同樣是極右匈牙利總理保持距離。儘管梅洛尼努力軟化自己的形象、淡化反歐盟言論，但她領導的政黨與法西斯獨裁者墨索里尼有千絲萬縷的關係。

墨索里尼時代的口號為「上帝，家園，家庭」，在本次競選活動的採訪中，她表示這口號「Dio, patria, famiglia」（上帝、祖國、家庭）不是法西斯的口號，而是美麗的愛情宣言。對她來說，上帝似乎並不代表信仰，而是作為一種政治品牌。反觀代表天主教的教宗方濟各近日則敦促義大利人幫助難民，因為人們普遍預計大選將使反移民右翼聯盟掌權。移民問題可能是梵蒂岡與右翼政府之間其中一個摩擦點，但另一個問題可能與中國大陸有關。

教廷國務卿帕羅林近日證實，教廷計畫將派駐香港的辦公室遷至北京，但一直未得到回音。他接受義大利媒體採訪表示，「我們正在等待來自北京的信號，此一信號尚未來到。」

從大陸和香港近期釋放出的消息來看，大陸未必會希望在近期與接受將使團辦公室移遷至北京，主要是因為將辦公室移遷至北京即暗示大陸需要承認天主教的教廷對神職人員的權力，另外亦引伸出如天主教教廷在大陸的財產權，天主教廷具有教堂的擁有權、大陸天主教愛國會與教廷會否有可能行使平行領導等複雜的問題。中國天主教有97個教區，信徒龐大、具有的資產甚巨，從大陸的宗教管理來看，現階段未必是最好的時機。義大利新任政府未上任已經打出反中招數，與現時教廷的態度格格不入，義大利政府會否借機向教廷施加無形壓力值得注意。

教廷雖然是個獨立國家，但幾個世紀以來，教宗對義大利產生了重大的政治影響。而且現任教宗方濟各在移民、氣候變化、經濟平等和土著人民權利等各種問題上採取了比較前衛和大膽的立場，更被視為一名左派的宗教領袖。現今義大利從大選中轉向極右是令人擔心的，經常借「上帝」作為政治口號的極右派的義大利總理上場與左派的教宗兩者將會在動盪的歐洲中有什麼化學作用，值得觀察。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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