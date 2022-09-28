真幸福城市！國民黨高雄市長候選人柯志恩力推政見理念，今(28日)連線《高雄林小姐》直播間受訪時強調，解決高雄空污要用天然氣代替煤電，南電北送問題則需要政黨輪替，不同政黨才能勇敢向中央說不，這是現任高雄市長陳其邁不敢做的。她並指出，高雄可以成為東南亞的碳稅交易中心，建立一個多樹、路平、舒爽的涼感城市，比搞大建設更能成為偉大城市的基礎。

柯志恩表示，陳其邁曾說高雄社福支出費用是全國最高，認為這是他的政績，但這其實是因為高雄的弱勢跟老人比別的城市比例更高，所以當然需要的經費特別多，數字的背後要知道緣由是什麼。至於林小姐問到的水質問題，柯志恩坦言藍綠都想處理這一議題，但這確實非常難解決。

柯志恩(左)強調，解決空污要用天然氣，南電北送則需要政黨輪替。（圖／取自《高雄林小姐》直播）

「至於空污的問題，我倒是有辦法。」柯志恩說，真的是要以天然氣代替煤，也就是興達電廠的部分，我們現在都是南電北送，只要選一個不同政黨的候選人，就敢勇敢跟台北、跟中央說不，這是非常重要的。陳其邁跟執政黨(顏色)是一樣的，他永遠不敢去這樣說。

柯志恩指出，高雄的電網，台電跳電這麼多次，說電網比較脆弱、韌性有問題，那就要拿錢出來解決，而不是付8000萬元給動物園敦親睦鄰，拿人手短，當然不可以這樣子。所以南電北送這個問題，只有不同的政黨才敢跟中央說不。她主張「無煤無毒」，除了不要毒品，就是煤由天然氣來替代，這是解決高雄空污比較大的方式。雖然說中鋼、石化已經做了監測系統，但努力還要再努力。

「2050淨零排碳，要收碳稅，我們高雄可以先來做啊！」柯志恩強調，高雄市可以成為碳交易的中心，雖然量體不夠大，但可以成為東南亞的碳稅交易中心。高雄路不平、路難走，可以把它變成樹涼感的城市，若說高雄的願景，她很希望人們走進來，覺得高雄是一個舒服、涼感、樹蔭、花園的城市。不要說什麼很大的建設，光是把路鋪平，讓人們很舒爽地走在路上，這就是一個偉大城市最基本的條件。

柯志恩還透露上次拜訪雲林，高雄市前市長韓國瑜親自開車送行到高鐵站時給她的建議：「柯志恩妳去世界那麼多國家，人生第一個工作就是環遊世界，妳就是把妳對世界、妳喜歡的城市，把它講給高雄市民聽。」