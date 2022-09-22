桃園市八德國民運動中心日前因強震使得羽球場天花板崩塌，壓到正在打球的民眾，監視器畫面相當驚悚，遭各界質疑工程品質不佳，今天媒體人黃揚明更點出，同為北景雲計畫內的大湳消防分隊未改善缺失高達上百項。針對天花板崩塌一案，桃園地檢署目前也在積極偵辦當中。

桃園地檢署對八德運動中心羽球場崩塌一案主動剪報分案，依法偵辦中，桃檢僅表示，偵查不公開，無法多做說明。

媒體人黃揚明今爆料，斥資12億建造的北景雲計畫，不只八德國民運動中心出包，大湳消防分隊8月提報的缺失更高達上百項未改善，其中漏水相關缺失，截至發文前尚未改善的高達47項，佔總缺失122項超過三分之一，包括1樓男生備勤室、2樓曬衣間、小隊長寢室窗台等地，可說是罄竹難書。

對此工務局回應，大湳分隊缺失共142項，已改善107項，其中主要的漏水缺失承包商已陸續完成保固修繕，但修繕成果有待下次大雨才能觀察，後續工務局將成立專案小組，對該工程各項缺失改善情形追蹤清查，改善完成後才會解列，市府會嚴格把關、確保使用品質，盼外界不要放大個案。