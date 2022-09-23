桃園市八德國民運動中心日前因強震使得羽球場天花板崩塌，壓到打球的民眾，遭外界批評工程品質不佳，又被媒體人爆料同為北景雲計畫的大湳消防分隊缺失高達上百項，國民黨桃園市長參選人張善政23日晚間接受TVBS《少康戰情室》專訪，批評桃園市長鄭文燦「掉漆」，更直指10月份要試營運、號稱全台最美的桃園市圖書館新總館，有內部消息傳出說「這裡不好、那裡不好」，有很多問題。

張善政表示，全台灣有這麼多的縣市首長，也沒幾個唸土木，但是有人像鄭文燦這樣到處掉漆嗎？鄭文燦根本不是五星、六星市長，還一副大家都對他很滿意的樣子，近期有不少公共建設陸續完工，桃園市圖書館新總館預計10月份試營運，號稱是全台灣最好、最美，但卻聽說有內部消息傳出「這裡不好、那裡不好」，到處都有問題，所以我才在臉書上說最好不要倉促開幕，否則又像羽球館、大湳消防分隊一樣，就真的掉漆到不行。

張善政向市府呼籲，不要為了選舉造勢，就將還沒可以完工的（公共建設）倉促開幕，這是拿市民的安全開玩笑，人家常常講說螺絲沒上緊，市府可能是連螺絲都沒有，或是閉著眼睛驗收，若有真的好好驗收不會是這樣子。事發後鄭文燦應該在第一時間出面道歉，但他卻說這是營造廠商的責任，這推得太乾淨，市府難道沒有監督的責任嗎？當然有，從招標、發包到驗收都是市府應該要把關。