桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾，三大技師公會鑑定初步發現是因屋頂採斜面設計，鋼梁間距和天花吊架間距不相符，導致吊點鎖在金屬鈑上，支撐強度不足，地震搖晃時，瞬間拉力造成天花板脫落，將於2天內拆除天花板及燈具復原，後續會待完成空調及地板設施復原，安全無虞後再開放使用。

八德國民運動中心棟5樓為綜合球場，天花板因三級地震掉落，經三大技師公會鑑定初步發現，天花板破壞主因在於運動中心屋頂為斜面，但鋼梁的間距和天花吊架間距不相符，導致吊點鎖固在金屬鈑上，支撐強度不足。

其次，救國團委外施工的燈箱改善工程，燈箱施工過程中，廠商承認有拆除部份障版，至於是否有破壞天花主架、副架結構系統，將由廠商提供現場施工照片，再由公會釐清確認。燈箱與天花板兩者的複合因素，地震搖晃時，瞬間拉力是否造成天花板脫落，也待釐清。

瑞助營造基於統包商統合責任，將於2天內拆除涉及安全的天花板及燈具復原；在完成場館空調及地板設施復原，安全無虞後開放使用。後續有關統包商履約責任，將依契約規定檢討。工務局也將配合市府總體檢討在建公共工程與其他已啟用設施安全工作，確保設施使用無虞。

市長鄭文燦表示，昨經桃園市結構技師公會、桃園市土木技師公會及桃園市建築師公會三大公會聯合會勘鑑定，初步發現主因是負責統包的瑞助營造於設計及施工時，天花板固定強度不足，造成3級地震發生時天花板掉落，次要原因是救國團最近施作燈光工程，因燈光工程卸下部分天花板再回裝，判定由統包的瑞助營造負起責任，因八德國民運動中心是去年完工，目前仍在保固期，市府將會依照契約規定求償，要求瑞助營造負起責任完成修復，參與會勘的瑞助營造代表也允諾賠償、修復。

鄭文燦說，經三大公會鑑定結果，八德國民運動中心主體結構安全無虞，1至4樓仍可繼續使用，5樓羽球場則是封閉，在修復完成、安全無虞後才會開放，後續將由祕書長黃治峯負責市府所有在建工程以及公共工程的耐震檢討，確保公共工程安全品質。

鄭文燦說，以政府採購網公開資訊來看，瑞助營造過去承包、興建中案件包括嘉義市國民運動中心統包工程、新北市林口及三鶯國民運動中心統包工程等國民運動中心，此外，還包括台北市、新北市、台中市的社會住宅工程，其承攬許多公共工程，但無論它是優良廠商與否，發生工安事故就要負起責任，無法豁免。

工務局表示，八德國民運動中心是北景雲計畫三棟建築之一，該計畫除了八德國民運動中心1棟(地上五樓、鋼構構造物)之外，還包括大湳消防分隊1棟(地上三樓、鋼筋混凝土構造物) ，圖書館、市民活動中心暨公托日照中心1棟(地上三樓、鋼筋混凝土構造物)；工程經費為新台幣12億1825萬元(其中，運動中心約占4億8973萬元)， 於2018年1月16日開工，2021年1月完工、8月驗收完成。後續OT廠商為配合場地需求，在運動中心棟5樓增設燈箱工程。