桃園市政治板塊以往藍大綠小，但是桃園市長鄭文燦執政近8年來，形成藍綠分庭抗禮局勢。根據《菱傳媒》最新的桃園市選民負面黨性網路調查，反綠比例為42.12%，略高於反藍的37.15％，中間的比例則為20.73%。

根據《菱傳媒》最新的網路調查，詢問「請問您目前比較傾向支持下列哪一個政黨？」有34.02%選人不選黨，其他依序為民進黨28.72%、國民黨22.57%、民眾黨7.99%、台灣基進1.62%、時代力量1.10 %、新黨0.26%、親民黨0.15%、其他政黨0.26%，不願意回答3.31%。

而在負面黨性的部分，反綠比例為42.12%、反藍為37.15％，有20.73%選擇中立。若從年齡層觀察，年輕選民多反藍，年長者則比較反綠。

另外，在可複選之下，有44.88%的選民表示「絕對不考慮投給民進黨」，但「絕對不考慮投給國民黨」的比例也近4成，顯示藍綠兩黨在桃園市的被討厭程度，不分軒輊。

該調查方式是受訪民眾針對國內三大主要政黨評分，1分表示「非常不喜歡」，10分表示「非常喜歡」。負面黨性定義為「政黨情感分數低於3分，且絕對不投該政黨者」為界定標準。調查是針對桃園市年滿20歲以上之網路人口，從9月6日至10日，共計進行5天，當中有效樣本為2939份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.81%以內。