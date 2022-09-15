台北市長柯文哲任期年底即將屆滿，柯文哲早已表態要參選2024總統大選，前總統陳水扁曾建議，不要用民眾黨名義選、用連署的方式參選總統。柯文哲透露，阿扁的邏輯是對的，但他不太贊成，理由是人設衝突，因為太權謀了。另外，他透露2024搭檔人選，他比較喜歡財經或理工科的人。

有網友今(15日)在《踢批批開講》節目中問到，柯P說要跳脫藍綠，2024會想找誰搭檔？目前最理想人選是誰？柯文哲表示，找誰搭檔，要看人家要不要你搭檔，還有要看合不合。人家說要找互補的，他比較喜歡財經或理工科的人，他最受不了天馬行空，跟他講「愛的鼓勵」。他舉例，當年他挑不分區立委高虹安的原因就是稀有性 。

資深媒體人黃暐瀚提問，2024要怎麼選？阿扁建議全台連署參選總統、順便造勢。柯文哲回應表示，阿扁不會騙人，去找阿扁，他也是這樣說，回去後他想了很久。阿扁說，「你當然不要用民眾黨、用連署的參選」，柯文哲認為， 以「術」來講， 阿扁的邏輯是對的，但他不太贊成，理由是人設衝突，因為太權謀、太注重「術」了。

擔任來賓的黃暐瀚強調，阿扁的意思是，柯P全台連署，就可以全台繞一圈，把支持者叫過來，順便造勢。柯文哲卻認為，那是2000年台灣的局面，已經過了24年，還需要喊凍蒜、動員嗎，未必。阿扁是有這個建議，但他想了很久，這一刻他不太贊成，太做作了，不太像柯文哲的style。

擔任來賓的前立委郭正亮點出，2024總統大選，是國民黨比較希望柯文哲出來，還是民進黨？黃暐瀚認為，如果柯文哲聲勢強，藍綠都會打他。

另外，被問到卸任台北市長後下一步？柯文哲表示，他將來若要回台大，他突然想到，公務員不能兼任政黨主席，變成他一定要辭職。2014年他就是請假留職停薪1年，理由是選台北市長，台灣大學創校以來從來沒有看過這種要求，沒人敢批。因此，到時若回台大，寫請假單，他要請假1年，理由是選總統，2014年他寫過1次，就很尷尬。不過，他一定要回去，因為他還是有台大醫學院的教職，是借調的。