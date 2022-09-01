女星何如芸2019年鬧豪門婚變，和花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，今（1日）晚間她發文宣布恢復單身，「從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽。」

何如芸稍早在臉書證實離婚成功，感性地表示：「在破落故障的紅燈前停滯太久，消磨殆盡多少人生的目標與意志。」她2003年與王敏錡結婚，成為豪門媳婦，未料2019年發現無法繼續走下去，同年4月向丈夫提出離婚，在法庭對簿公堂。

離婚官司纏鬥3年多，何如芸終於恢復單身，她向大眾宣告：「從今爾後，我是自由的何小姐，2個孩子永遠的媽媽。」她感謝律師和3個法院遇過的所有人，以及這3年5個月陪伴她的親友們，願各自安好。

何如芸當初風光嫁豪門，羨煞不少人，但她曾在節目《單身行不行》揭露豪門婚的真實面，透露前婆家觀念相當傳統，當年不開心她演戲得拋頭露臉，才會在婚後淡出，選擇在家相夫教子，但也因此斷了經濟來源，連私房錢都沒有，何如芸直言：「這一路很辛苦」。