嫁來台東19年的柬埔寨人妻美女蔡婷娜穿婚紗走秀，終於圓夢。（莊哲權攝）

嫁來台東19年的柬埔寨人妻美女蔡婷娜穿婚紗走秀，終於圓夢。（莊哲權攝）

來自柬埔寨的新住民蔡婷娜，高中還沒畢業就遠嫁到完全陌生的台東，所幸公、婆及老公都對她很支持，日子過得還可以 ，但是在台灣19年來從未披婚紗，日前參加台東縣政府社會處舉辦的新住民嘉年華婚禮走秀，終於穿上美美的婚紗圓了19年的夢，她說，第1次穿婚紗，很開心也很緊張。

柬埔寨人妻美女蔡婷娜身材高挑，五官立體， 穿上1襲暖黃色婚紗走台步，更顯得氣質高雅，她說，在故鄉曾穿過柬埔寨國服拍婚紗照，但是到台東19年，因為忙於家庭及工作，孩子都已經讀國、高中了，還一直都沒有機會穿婚紗，這次在很多人面前婚紗走秀，總算圓夢，很開心。

蔡婷娜2003年透過婚姻仲介被老公挑上便閃婚，她說，才18歲就傻傻地嫁到完全陌生的台東，那時老公在台北當公車司機，為了爭取短暫的相聚，每個月都搭飛機回台東1趟，她則是跟公婆同住在東河鄉泰源村，因為語言不通，只能比手畫腳，家人也都在千里之外，剛嫁過來時每天以淚洗面。

蔡婷娜說，剛結婚時她跟老公都過得很辛苦， 幸好公婆都對她蠻不錯，熬過苦日子，兒子、女兒都已經讀國中、高中，台語說得比中文還溜，已經是十足的台灣媳婦，看到不少新住民姐妹婚姻不幸福，她很知足地說：「現在生活還過得去」。

柬埔寨近來因為詐騙集團猖獗而鬧得沸沸揚揚，蔡婷娜說，台灣或大陸的詐騙集團在柬埔寨設機房行騙，跟柬埔寨人沒有關係，最近在外面常聽到「你們柬埔寨國家怎樣怎樣」，自己的祖國被抹黑、汙名化，她也很難過，政府應該要出面解決，也呼籲年輕人不要輕易受騙。