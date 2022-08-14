近來國人遭誘騙販運至柬埔寨等國事件頻傳，許多藝人發表關於此事件的看法，辣媽女星何如芸也分享造訪過柬埔寨的經驗，她表示從小就著迷歷史文化，對於古文明相當感興趣的她，「很難想像一個擁有世界遺產，古文明遺跡的充滿歷史想像的國家，竟是如此讓很多人悲傷卻步。」

柬埔寨原名高棉，是個曾經多次被戰火焚燒過的國度，何如芸去了一個很多人都不敢去的歷史景點：殺戮戰場，一進門才發現只有幾個外國人在走動，她則是少數東方臉孔。何如芸回憶道，雖然當時已經12月，太陽很大但還是擋不住空氣中的冷冽，有一座很高的萬人塚，全是之前在這裡被凌遲喪生的人留下的大大小小的頭骨，最小的只有幾個月。

何如芸提到全區都是破碎的遺物，全都是恐怖的標語和幾說，「淒厲的旁白從麥克風中播放，竟然還有被行刑者臨死前的慘叫和哀號聲，整個園區散發出強烈哀傷的訊息」，何如芸和家人忍著情緒走完這個歷史景點，本來還想再坐車去另一個著名的屠殺博物館繼續探索，但家人已經快受不了於是作罷。

何如芸描述柬埔寨的市容，並感慨表示她相信人的善良，即便有過去慘痛歷史的國家，也會得到上天的庇佑，「我一直相信心中有鬼神的人基本上良善，因為害怕因果。即使是全世界排名前幾名窮困的國家，他們也相信上天會庇佑，尤其民族還曾經有過那樣慘痛的過去。如今淪為一個世人聞之喪膽的地方，是誰的錯？」

何如芸也透露當時要出門逛逛時被飯店人員制止，他們不建議單獨行動：即便看起來有路燈看似明亮的大馬路，都有搶劫頻傳，騎車衝出來角落跑出來的都有。她最後平安回國，竟被身為好友的女星郁方大罵許久，斥她：「好好人去那種地方幹嘛？不怕卡到嗎？」又擔心又生氣的說何如芸膽子真大，如今柬埔寨爆出許多負面新聞，也勾起何如芸的回憶。