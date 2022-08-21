國民黨嘉義縣長參選人王育敏為路跑活動起跑鳴槍。（王育敏提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏21日參加路跑活動時指出，嘉義縣至今沒有國民運動中心，若當選縣長將建國民運動中心、社區運動場地，鼓勵運動樂活；嘉義縣政府回應表示，斥資1.5億元在水上鄉興建國民運動中心即將發包，請王女士多到基層走走。

王育敏今天清晨到嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區，參加「2022 DADA RUN 皇冠路跑趣」活動，與參賽者一起做熱身運動，並鳴槍起跑。

王育敏致詞時說，她長期支持各項運動賽事與路跑活動，目前嘉義縣沒有國民運動中心，曾有立委爭取水上鄉全民運動館，至今還在規畫、設計階段，而且全縣僅只1座運動中心，難培養縣民的運動習慣，喜好運動者也難以找到適合的運動場地。

王育敏表示，若當選縣長，將建置國民運動中心，與社區結合，提升縣民的運動參與度，養成運動習慣，促進健康與活力。

縣府表示，嘉義縣爭取中央補助，將斥資1.5億元在水上鄉興建1座現代化的全民運動館，正在做細部設計，即將發包施工，此外，縣府整修各社區球場，截至今年7月在12個鄉鎮市整修了40座籃球場。

還有專屬長輩的「民雄樂齡運動館不老中心」，同時陸續在山海區設置銀髮健身俱樂部，而2年來有54位精準運動指導員經嚴格師資訓練取得認證，到社區指導正確運動方法，2021年有50個社區加入精準運動，今年有90個社區提出申請。

縣府表示，10月將舉辦全民運動會，體育館、田徑場、游泳池、民雄運動公園、競速溜冰場、棒球場等場館都已修繕整建完成，符合競賽標準與規模。

縣府表示，嘉義縣從社區運動場地到標準競賽場館，服務運動者不同的需求，希望才剛開始要了解嘉義、關心嘉義的王女士，多到基層走走看看。