基隆市多為山坡地，許多高地社區都有供水問題，民進黨基隆市長參選人蔡適應今(19日)在臉書分享，喜市社區落成至今已有20多年，過去也經常遇到社區自來水爆管，或是漏水造成各種問題，昨(18日)邀請相關單位開會後，自來水接管有譜了！

蔡適應分享，18日晚間針對喜市社區的自來水供水問題，邀請台灣自來水公司第一區管理處、喜市社區主委周瑞雲、行政院政務顧問張錦煌、市議員參選人施偉政、中和里長蘇彩雪，以及喜市住戶辦理說明會，讓社區居民了解行政院推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，由政府補助8成、住戶負擔2成的高地社區自來水改善與接管方案。

而過去擔任市議員期間，蔡適應分享，自己和張錦煌、施世明議員時常為了高地社區無水或水壓不足煩惱，而且這些社區建商當初在審核執照時，代替住戶向自來水公司保證水管自己管理和維修，進而少繳了自來水20年的操作代管費用、還有相關修路修管的費用，在就任立委後要求行政院透過水利署，來制定「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，就是為了幫助所有受高地供水所苦的社區。

蔡適應說明，此次說明會主要把住戶分擔工程費用方案提出來，讓住戶們知道解決問題的方向，後續還需要召開臨時區分所有權人大會，透過程序喜市社區才能讓自來水公司來協助改善問題，也期盼社區居民能夠多多參與、一起解決問題。