雲林縣褒忠鄉是已故國際巨星鄧麗君出生地，縣長張麗善今(19日)在臉書分享，全球唯一《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》將於9月9日晚上7點，在雲林縣立體育館首發登場！

此次音樂會有2大亮點，張麗善分享，這是「鄧麗君虛擬人與藝人對唱最多首經典歌曲的一次」、「以往鄧麗君演唱會是以中文歌曲為主，本次製作全新外文歌曲，首演於雲林」。

音樂會中，歌迷除可聽到耳熟能詳的華語歌，還可以觀賞虛擬鄧麗君首次演出的外文歌曲（英語、日語、粵語），將讓歌迷大飽眼福之外，也能深深感受雲林永遠的女兒鄧麗君，讓人為之驚艷的舞台魅力。

《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》

1.時間：111年9月9日（五）晚上7點舉行

2.地點：雲林體育館（雲林縣斗六市大學路三段600號）

3.入場方式：索票入場

4.索票方式：本活動憑票券入場，民眾免費索票可選擇線下或線上兩種方式擇一。

（1）線下索票請至雲林設計中心YCDC（雲林縣斗六市大學路三段310號）一樓服務中心領取，8月19日起至9月9日止（8/19下午1：30開始開放索票），週一至週五 10:00～17:00，每人限領取2張實體票，數量有限贈完截止。

（2）線上索票請至線上平台Klook，8月19日起至9月9日止，登入帳號後至活動頁面，即可免費索取電子票，每人限領取2張電子票，數量有限索完截止。