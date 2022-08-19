民進黨苗栗縣長參選人徐定禎18日晚間與縣議員參選人李貴富，一同在頭份市尖下里舉辦問政說明會。（徐定禎競辦提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎18日晚間在頭份市尖下里舉辦問政說明會，有2百多名鄉親到場支持。（徐定禎競辦提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎18日晚間在頭份市尖下里舉辦問政說明會，有2百多名鄉親到場支持。（徐定禎競辦提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，18日晚間與參選縣議員的民進黨苗栗縣黨部主委李貴富同框，一起在頭份市尖下里舉辦問政說明會，由於尖山地區都屬於2人的大本營，因此，問政說明會吸引了2百多位鄉親到場，讓徐定禎及李貴富2人非常感動，在選戰還未正式開打前就有那麼多鄉親前來關心支持，讓徐定禎更有信心打贏這場選戰。

徐定禎曾當選2任頭份鎮、市長，因此，他對頭份市33個里都非常熟悉，李貴富雖然出身三灣鄉，但這些年，除了家鄉以外，把發展重心放在頭份市，積極參與地方事務，與地方互動密切，因此，18日晚間兩人舉辦聯合問政說明會，吸引許多鄉親前來捧場，尖下里長楊世雄也親自出席替2人造勢。

徐定禎向鄉親表示，他過去在鎮、市長任內，把原本虧損6000多萬的頭份，不但完成殯儀館的建設，多個社區活動中心興建，和一些偏僻區域橋樑建設！還比中央更早推動頭份市國中小教室裝冷氣，他對市民的照顧不遺餘力，兩屆市長卸任後，還留下3億多的市庫盈餘給接手的市長羅雪珠，讓羅雪珠感念不已。

徐定禎強調，雖然他4年前沒有當選縣長，但是當年擔任行政院長的賴清德，知道苗栗縣財政十分困難，都會請當時的行政院秘書長卓榮泰，溝通了解苗栗縣重大建設需求。徐定禎並列舉當時苗栗向行政院提出幾項重大建設，包括苗栗縣警察局改建案預算11億多，後來因為異地到苗栗市經國路重建，要增加到超過16億預算，他也拜託賴清德院長要全力支持。

徐定禎指出，此外，像是聯合大學新校區的聯絡道路、造橋交流道的增設都是苗栗縣這幾年的重大建設，自己雖然沒當選縣長，仍然拜託賴清德跟接任的行政院長蘇貞昌，全力支持苗栗縣的重大建設。

徐定禎向鄉親訴求，這10多年來他力挺總統蔡英文，行政院也是全力配合他，支持苗栗推動重大建設，未來民進黨繼續在中央執政的機會很高，他呼籲大家選1個可以跟行政院無縫接軌的縣長，絕對能夠幫助苗栗縣未來在財政困窘下，繼續維持需要的重大建設！徐定禎並強調，以他當過苗栗縣人口最多的頭份市長經驗，可以讓他用最快的速度掌舵好苗栗縣政，到時候中央地方一條心，一定是苗栗縣民之福。